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В Украине открывают пункты вакцинации детей против COVID-19

15 ноября 2021, 23:28
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Названа область, которая первой откроет такую "точку" прививок.

вакцинация, коронавирус, дети
Детей будут вакцинировать в специальных пунктах / Фото Reuters

В Украине стартовала вакцинация детей. Для этого рекомендуют использовать препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech. А теперь власти решили открыть и специальные пункты вакцинации для украинцев в возрасте от 12 до 18 лет.

Первые такие точки появятся в Николаеве. Там будут прививать исключительно подростков.

Это будут отдельные пункты вакцинации на базе детской больницы, сообщил в Facebook мэр города Александр Сенкевич.

Читайте такжеТри области могут выйти из "красной зоны": кто эти счастливчики"Для детей мы планируем открыть отдельные три пункта вакцинации на базе поликлинических отделений городской детской больницы №2. Соответствующие документы уже подали в Минздрав, - написал глава Николаева.

Также известно, что на сегодняшний день прививку уже получили 633 ребенка города - это 2,2% от всех его жителей.

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Напомним, противопоказаниями для вакцинации детей Comirnaty является аллергическая реакция на один из компонентов и детский мультисистемный воспалительный синдром. Вторая доза противопоказана, если после первой прививки подросток перенес миокардит или перикардит.

Также ранее в Минздраве анонсировали введение новых "коронавирусных" документов. Речь идет о сертификате о выздоровлении и детском COVID-сертификате

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