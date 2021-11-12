В Украине появятся два новых вида COVID-сертификата

Список COVID-сертификатов расширился / Приложение ДІЯ

В Минздраве анонсировали введение новых "коронавирусных" документов. Речь идет о сертификате о выздоровлении и детском COVID-сертификате, сообщила замминистра здравоохранения Мария Карчевич в ходе брифинга.

Сертификат о выздоровлении - это справка о выздоровлении человека от COVID-19 в электронном виде. Ее можно получить, если диагноз попал в электронную систему здравоохранения.

"Те, кто заразил COVID-19 не более 105 дней с момента запуска функционала, могут получить сертификат", - рассказала замминистра.

Сертификат будет действовать 90 дней с момента постановки диагноза и еще дополнительные 15 дней лечения.

"Получить сертификат можно не чаще двух раз в год, если у вас есть ввод данных в электронную систему здравоохранения", - добавила Карчевич.

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Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаДетский сертификат выдается, если ребенок получает хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Для этого одному из родителей необходимо добавить свидетельство о рождении ребенка в Дію.

Напомним, прививать ребенка с 12 лет в Украине можно только вакциной Pfizer и при наличии всех плановых прививок.

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