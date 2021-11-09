Украина выделила 10,5 млрд гривен на вакцинацию от COVID-19: более 80% всех денег уже потратили

Минздрав израсходовал на покупку вакцин от коронавируса 8,5 миллиардов гривен / УНИАН

Министерство здравоохранения Украины потратило на закупку вакцин против COVID-19 8,5 миллиардов гривен из 10,5 миллиардов, которые выделило государство. Согласно планам ведомства, в стране должны быть привиты 56% от всего взрослого населения. В следующем году на прививки потратят из бюджета лишь 2,6 миллиарда гривен.

Как сообщает StateWatch со ссылкой на Государственную казначейскую службу, Минздрав уже потратил фактически 80% средств, предназначенных на закупку вакцин и препаратов от коронавируса. Ведомство планирует, что до конца года 56% взрослого населения должны сделать две прививки против коронавирусной инфекции.

"Из расчета, что количество взрослого населения Украины составляет 34 млн. человек, по плану Минздрава до конца года показатель привитых двумя дозами лиц должен составлять 56% от взрослого населения", - указано в материале.

При этом согласно данным СНБО на 8 ноября, только 36,7% украинцев сделали один укол от коронавируса, а 25,6% укололись двумя дозами.

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Как известно, кроме вакцины, за эти деньги также закупаются 1,67 млн единиц растворителя для разведения 10 млн доз вакцины, 29,3 млн инъекционных шприцов, и около 653 тысяч контейнеров, которые предназначены для утилизации медицинских отходов.Читайте такжеКаждый третий – привит от COVID-19: в Украине прогнозируют стремительный рост вакцинации

По сведениям СНБО, на 8 ноября государство закупило 27,8 млн доз вакцины против COVID-19, причем 19,8 миллионов из них за деньги из государственного бюджета (52% от запланированного числа закупок вакцин).

Подчеркивается, что в следующем году из бюджета на вакцины собираются потратить лишь 2,6 миллиарда гривен.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кабинет министров 22 сентября одобрил решение, направленное на введение обязательной вакцинации против COVID-19 в Украине. Первоначально говорилось о том, что привиться обязаны работники учебных заведений, центральных органов власти и их территориальных подразделений, а также сотрудники местных государственных администраций.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что с понедельника, 8 ноября, учителей и чиновников, которые не сделали прививку от коронавируса, отстранят от выполнения профессиональной деятельности. Их не допустят на рабочие места до тех пор, пока они не вакцинируются. Зарплата и стаж за данный период начисляться не будут.

В Минздраве объявили о том, что с 9 декабря вступает в силу приказ ведомства, согласно которому перечень профессий, работники которых должны сделать прививку от коронавируса, будет обновлен. Теперь вакцинация от коронавируса станет обязательной для сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления органов центральной власти; работников заведений социальных услуг и защиты прав детей, а также людей, которые трудятся на предприятиях стратегического значения.

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