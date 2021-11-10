Последствия после вакцинации: врач рассказал, почему падают в обморок и поднимается температура

Эксперт объяснил, почему не нужно боятся прививки / УНИАН

Вакцинация от коронавируса в Украине идет полным ходом, но у многих все равно возникает много страхов, связанных с ней.

Это может отразиться и на самочувствии после прививки, заявил инфекционист Федор Лапий в комментарии "ТСН".

Потеря сознания

"То, что люди могут терять сознание после того, как они сделали вакцинацию – это может и не зависеть от вакцины", - говорит медик.

По его словам, эти состояния чаще всего связаны со страхом.

Читайте такжеКогда больной коронавирусом может попасть в реанимацию: врач назвал тревожные симптомы"То есть из-за психоэмоциональных переживаний, которые испытывает человек перед страхом инъекции, вакцинацией, потому что есть определенные опасения, связанные с мифами. Например, люди, которые боятся вида крови, они падают в обморок. Очень часто это делают мужчины. То есть сам факт инъекции или капли крови может привести к потере сознания", - пояснил Лапий.

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Когда есть ломота, озноб, то это реакция иммунной системы на вакцинацию, уверяет медик.

"И это демонстрирует распознавание иммунной системой того, для чего и формируется иммунный ответ. То есть, это рассматривается как вариант нормы", - пояснил Лапий.

Напомним, по состоянию на утро вторника, 9 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 18 988 жителей страны. Были госпитализированы 2 967 человек; летальных случаев - 833 (это новый антирекорд, такого числа смертей за сутки не было с начала эпидемии); выздоровели 16 609 человек.

Предыдущий антирекорд жертв коронавируса был установлен за сутки 5 ноября. Тогда умерли 793 человека.

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