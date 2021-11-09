"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G": пародист метко высмеял противников вакцинации

Пародист Богдан опубликовал, на первый взгляд, забавное видео / Скриншот с видео

Вакцинация от коронавируса в Украине идет полным ходом, но есть и ее противники. Пародист из Трускавца Богдан Процишин решил высмеять людей, которые не доверяют фактам и прислушиваются к сомнительным источникам информации.

Основой темой видеоработы известного пародиста со Львовщины стали противники вакцинации и их доводы, пишет Главред.

"Безжалостно ударим иронией по наковальне! Как легко собрать родственников за столом и осуществить мечты? Вся правда от эксперта!", - говорится в подписи под видео.

Читайте также"Это не просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторовГлавный герой мини-фильма – патологоанатом, напевающий известную мелодию с украинским текстом. Находится медик на своем рабочем месте на фоне покойника. В тексте песни он перечислил все известные аргументы противников вакцинации, делая это с помощью иронии и черного юмора:

"Пусть легкие на грани, зато не раздаешь 5G" , "Ковид - афера, вакцина - метка Люцифера", "Вакцина – зло! Борись со злом! Собери семью за столом на девять и сорок. На девять и на сорок дней".

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Видео Процишина всего за сутки набрало уже более 150 тысяч просмотров. Учитывая количество лайков, большинству зрителей оно понравилось.

"Шокуюча правда про вакцинацію" - видео:

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