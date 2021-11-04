"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался

Медик-профессор из Академии наук гневно высказался / УНИАН

Движение врачей-антивакцинаторов напрямую угрожает национальной безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала Обозреватель рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца Нацакадемии науки доктор медицинских наук Виктор Досенко.

"Эти люди, называющие себя медицинскими работниками, которые с телеэкранов заявляют о том, что прививка от COVID-19 не обязательна, профессионально непригодны и подлежат увольнению. Антивакцинаторское движение именно врачей наводит меня на очень простую мысль, которая как-то не заходит нашей власти: у нас катастрофическая ситуация с медицинским образованием. Здесь уже следует применять ургентные хирургические методы. Это явка с повинной, это роспись в собственной непрофпригодности. Невакцинированный врач на сегодняшний день должен быть уволенным врачом", ‒ говорит он.

Кроме того, Досенко говорит, что в Украине категорически провалена кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Есть провал вакцинальной кампании. В этом можно обвинить Минздрав. Что-то улучшается, меняется, но не находятся нужные слова и средства, чтобы убедить людей вакцинироваться.К сожалению, в этом очень негативную роль играют люди с высшим медицинским образованием и даже с научными степенями, которые через СМИ и в социальных сетях распространяют месседжи, что это совсем не обязательно, это не нужно", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее замминистра здравоохранения Мария Карчевич заявляла, что в Украине за подделку документов о вакцинации против коронавируса уже уволены трое врачей.

"Минздрав обратился к местным властям с просьбой уволить руководителей учреждений здравоохранения, в те учреждения, где ведется уголовное производство. Сейчас у нас есть обратная связь и следующая статистика: три врача уволены, еще трем врачам объявлены выговоры, в шести регионах ведется официальное расследование", - отметила она.