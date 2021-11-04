УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался

4 ноября 2021, 12:17

По словам профессора и доктора медицинских наук Виктора Досенко, в Украине категорически провалена кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19.

больница,врач
Медик-профессор из Академии наук гневно высказался / УНИАН

Движение врачей-антивакцинаторов напрямую угрожает национальной безопасности Украины. Об этом в эфире телеканала Обозреватель рассказал заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца Нацакадемии науки доктор медицинских наук Виктор Досенко.

"Эти люди, называющие себя медицинскими работниками, которые с телеэкранов заявляют о том, что прививка от COVID-19 не обязательна, профессионально непригодны и подлежат увольнению. Антивакцинаторское движение именно врачей наводит меня на очень простую мысль, которая как-то не заходит нашей власти: у нас катастрофическая ситуация с медицинским образованием. Здесь уже следует применять ургентные хирургические методы. Это явка с повинной, это роспись в собственной непрофпригодности. Невакцинированный врач на сегодняшний день должен быть уволенным врачом", ‒ говорит он.

Кроме того, Досенко говорит, что в Украине категорически провалена кампания по вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Есть провал вакцинальной кампании. В этом можно обвинить Минздрав. Что-то улучшается, меняется, но не находятся нужные слова и средства, чтобы убедить людей вакцинироваться.К сожалению, в этом очень негативную роль играют люди с высшим медицинским образованием и даже с научными степенями, которые через СМИ и в социальных сетях распространяют месседжи, что это совсем не обязательно, это не нужно", ‒ подытожил он.

Читайте также"А смерти вы не боитесь?": Комаровский объяснил, почему не стоит противиться вакцинации

Реклама

Напомним, ранее замминистра здравоохранения Мария Карчевич заявляла, что в Украине за подделку документов о вакцинации против коронавируса уже уволены трое врачей.

"Минздрав обратился к местным властям с просьбой уволить руководителей учреждений здравоохранения, в те учреждения, где ведется уголовное производство. Сейчас у нас есть обратная связь и следующая статистика: три врача уволены, еще трем врачам объявлены выговоры, в шести регионах ведется официальное расследование", - отметила она.

viber
вакцинация семейный врач новости Украины COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябреСильные дожди, морозы и снег: синоптик назвал дату резкого похолодания в Украине в ноябре Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022Должны быть в каждом доме: названы три вещи, как правильно встречать Новый год 2022 Скачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 годаСкачок неизбежен: стало известно, как изменится курс валют до конца 2021 года 150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочностьЛунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность
13:31

"Лаяла и бросалась на людей": соседи умершей 8-летней девочки в Луцке, рассказали о ее матери

13:25

Угроза национальной безопасности: Максим Галкин пополнил "черный" список Минкульта

13:15

Виталий Портников. Россия снова концентрирует войска у границ Украины?

13:11

Виталий Кличко рассказал, когда школы Киева вернутся к очной учебе Видео

13:10

Чем закончится газовая война Украины и РФ, и чего ждать простому украинцу

Реклама
12:56

Стало известно, что написала жительница Луцка, изрезавшая себя и дочь, в прощальной записке Видео

12:55

Топ-3 самых умных знаков Зодиака Видео

12:49

В Украине быстро и сильно подорожала популярная крупа: эксперты назвали причину

12:33

В Украине рекордно подорожало мясо: на что придется раскошелится Видео

12:32

Большая стройка Зеленского: в Днепре приступили к возведению Северной объездной дороги

12:17

"Врачей-антивакцинаторов - увольнять сразу": медик-профессор из Академии наук гневно высказался

12:02

Кароль заявила, что выходит замуж Видео

11:43

Мошенники наживаются на больных с коронавирусом в Одессе

11:35

Экс-"слуга народа" Лерос показал "фак" Зеленскому с трибуны Рады Видео

11:33

Нужно сделать три шага: врач рассказал, как остановить вспышку COVID-19 в Украине Видео

11:14

Теперь официально: Резников возглавил Министерство обороны Видео

11:13

"Выбросят на улицу": в Луганске захватывавшая СБУ пенсионерка пожаловалась, что Украина забрала у нее пенсию

11:09

Предупреждение для клиентов: ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов, терминалов и Приват24

11:04

Наталья Кадя. Нет никакого "мышления успеха", и почему это хорошая новость

11:00

Украинцам сделали перерасчет за отопление: кому придется доплатить за прошлые годы Видео

Реклама
10:59

Митинги антивакцинаторов в Украине: участников акции задержали в Запорожье Видео

10:40

Хаос во власти и цугцванг Зеленского: что стоит за увольнениями министров мнение

10:33

"Желтая" зона карантина расширились: ситуация с COVID-19 улучшилась в одном регионе

10:33

В Киеве отчаянные взобрались на опору Северного моста (видео) Видео

10:27

Пышногрудая Оксана Байрак прогулялась топлес по улице

10:21

Шансы 50 на 50: Арестович рассказал, что ждет РФ и Путина в случае вторжения в Украину

10:14

В Киеве дотла сгорела пиццерия: огонь вспыхнул внезапно Видео

10:14

С Днем рождения женщине: открытки, стихи, поздравление в прозе

10:13

Смотри только ТОПовые фильмы и сериалы в новых пакетах Volia новости компании

10:08

Нардеп из партии Зеленского захотела запретить рекламу "Газпрома" во время футбола

09:59

Есть ли путинские войска возле границ Украины - ответ пограничников Видео

09:46

Украина обязалась отказаться от угля: в чем причина Видео

09:39

"Все началось с панических атак": Мишина рассказала, как попала в психбольницу

09:37

Под Винницей авто на скорости снесло 13-летнего велосипедиста: ребенок погиб на месте Видео

09:29

В супермаркете Луцка загадочно разлилась ртуть Видео

09:14

Новый год 2022: подарки по знакам зодиака, которые помогут привлечь удачу

09:13

Звезда "Крепостной" назвал ошибкой внесение его в черный список Минкульта Украины и ждет извинений

08:59

Новолуние в ноябре 2021: что нужно делать, чтобы привлечь энергию денег

08:48

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

08:45

Украина утонет в густом тумане: синоптики предупредили об опасной погоде Видео

Реклама
08:41

Люди жалуются: языковой омбудсмен требует переименовать ряд населенных пунктов в Украине Видео

08:23

Коронавирус в Украине пересек две "красные линии" и установил антирекорд Видео

08:18

"Мы живем в состоянии войны": в Минобороны предупредили о переброска войск РФ к границам Украины Видео

08:14

Стало известно, какие страны и когда первыми выйдут из пандемии: в чем их "изюминка" Видео

08:06

Жестокое убийство украинки в съемной квартире в Ровно: чтобы сбежать, подозреваемый изменил внешность Видео

07:17

Вспышка COVID-19 в Украине пойдет на спад уже через неделю: врач назвал два условия Видео

06:45

Недоверие к вакцинам вызвало смертоносную COVID-вспышку в Украине - AFP Видео

06:10

Клятый рационалист. Реальная эффективность противоэпидемических мероприятий

05:10

Врач пояснила, почему после коронавируса начинают выпадать волосы Видео

04:49

День железнодорожника: сердечные поздравления и прикольные картинки к празднику

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять