"Номера светятся - можно проверит через Bluetooth": противник вакцинации выдал нелепый фейк

Антивакцинатор "аргументировал" отказ от прививки / скриншот с видео

Участник митинга противников обязательной вакцинации в Киеве удивил абсолютно нелепым фейком о прививках. Он сообщил, что после вакцинации у человека появляются специальные номера, которые он может определять с помощью Bluetooth.

"На самом деле это не какая ни вакцинация, вот видите номера? Эти номера светятся у человека после вакцинации. Это проверяли уже тысячу раз. Каждый человек может проверить на своем смартфоне, включив Bluetooth", - заявил мужчина в комментарии телеканалу "Киев"

На вопрос журналистки, почему же у нее на телефоне такого нет, мужчина ответил, что все дело в телефоне, мол, у него старая модель, а у нее - новая.

Мужчина утверждает, что вакцинированные люди отображаются в его телефоне по номерам, если включить Bluetooth. Но если он отойдет туда, где не будет людей - номера в телефоне исчезнут.

Читайте такжеВакцинация в 11 раз уменьшает риск смертности от COVID-штамма "дельта" – МинздравМужчина также сообщил, что об этом он узнал из Интернета.

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Ранее в Центре общественного здоровья Минздрава Украины развенчали один из распространенных фейков о вакцине против коронавируса. Там заявили, что на самом деле вакцина не может быть "оружием", которое изменяет генетический материал человека.

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