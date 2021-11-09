В Минздраве рассказали, будут ли штрафовать невакцинированных украинцев

Украинцев будут штрафовать только за нарушение правил карантина.
В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о штрафах для невакцинированных украинцев, которая стала вирусной в соцсетях.
"В министерстве подчеркивают, что в Украине нет отдельных штрафов для людей, которые не были вакцинированы от коронавируса", - говорится на сайте Минздрава.
Однако в ведомстве подчеркнули, что есть штрафы за нарушение карантинных ограничений. В частности, речь идет о ношении защитных масок и условиях перевозок в "красных" областях.
Читайте такжеСоциологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавирусаКроме того, в ведомстве напомнили о ряде профессий с обязательной вакцинацией против COVID-19. Соответствующий указ начал действовать с 8 ноября.
В нем говорится о том, что работников, которые отказываются от вакцинации, могут отстранить от работы без выплаты заработной платы. Но при этом, о штрафе для таких работников речь не идет.
Напомним, ранее в Минздраве заговорили о расширении списка тех, кому будет запрещено работать без прививки.
Это свыше сотни профессий - соцработники, энергетики, коммунальщики, работники банков и другие.
Также ранее главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что не могут быть отстранены от работы те, кто имеет противопоказания к вакцинации. Но для этого должен быть соответствующий медицинский документ (форма №028), выданный учреждением здравоохранения.
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