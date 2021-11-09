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Зеленский созывает срочное заседание СНБО

9 ноября 2021, 17:39

Секретарь Совбеза уже получил соответствующие поручение.

Владимир Зеленский СНБО
Владимир Зеленский срочно созывает заседание СНБО / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову созвать заседание Совбеза.

Как говорится в заявлении Аппарата СНБО, но состоится завтра, 10 ноября.

"Президент поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13:30 в г. Киев заседания СНБО. Все члены СНБО Украины проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания", - сказано в сообщении.

Заседание СНБО состоится в Офисе президента Украины. Однако о том, какие вопросы будут на повестке дня - пока не сообщается.

При этом, есть предположения, что внеочередное заседание Совбеза состоится в связи с ситуацией на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

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Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.

Также ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.

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СНБО Владимир Зеленский Алексей Данилов
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