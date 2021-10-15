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В СНБО рассказали о госизмене и отчитались о выполнении санкций по контрабандистам

15 октября 2021, 20:37
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Много дел по госизмене до сих пор находится в суде.

Данилов
Данилов озвучил доклад о госизмене и борьбе с контрабандой / УНИАН

На сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.

В докладе были упомянуты фамилии экс-президента Украины Петра Порошенко и главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что подозрений экс-президенту пока не предъявлено.

В докладе о санкциях против контрабандистов глава МВД Монастырский "признался" в ошибках. В частности, речь идет о 108 фигурантах. Но, по словам Данилова, виновные в этих ошибках уже понесли наказание.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого сегодня был утвержден первый в истории страны План обороны. В документе прописываются основы в том числе территориальной обороны. Работа над ним продолжалась два года.

viber
СНБО внеочередное заседание государственная измена
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