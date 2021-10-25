СНБО обнародовал "черный" список "пророссийских" Telegram-каналов и блогов

СНБО отследил вещателей-изменщиков / podrobnosti.ua

Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал список "пророссийских" Telegram-каналов, а также показал украинцам персональные аккаунты, которые, по данным экспертов, вещают против Украины.

"Предмет анализа сегодняшнего отчета – аккаунты и телеграмм-каналы, которые систематизировано продвигают пророссийские нарративы о Глоссарии", - говорится в сообщении Совбеза.

С пометкой "пророссийские" в СНБО светятся Telegram-каналы:

Klymenko Time, VESTI, Шептун, First, Новоstnoy.

И такие аккаунты персональных блогов:

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Юрий Ткачёв, Андрей Манчук, Корнилов, Максим Могильницкий, Вадим Рабинович, Moroz.Live.

"Каналы входят в пул А. Клименко или напрямую курируются РФ. Путем манипулирования информационными потоками они образовали сеть из телеграмм-каналов, которые постоянно взаимодействуют друг с другом. С помощью непрерывных цитирований и перепостов создается иллюзия независимого мнения канала, подкрепленная ссылкой на более крупный, и, соответственно, "более уважаемый" канал", - говорится в сообщении СНБО.

Также на сайте Совбезака указано, что данные каналы "ретрансляторы" нарративов РФ, который якобы выступают в качестве "украинской оппозиции.

Напомним, ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.