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В Украине стартовала вакцинация детей: что нужно знать о прививке

27 октября 2021, 16:35
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На сегодняшний день в Украине одну дозу антиковидной прививки получили более 13 тысяч детей. Полностью привиты - девять тысяч.

Вакцинация
В Украине уже есть вакцинированные от коронавируса дети / УНИАН

13 октября Минздрав принял решение об иммунизации всех детей в возрасте 12-17 лет. Однако о нем стало известно только сейчас.

Как известно, данная практика довольно широко распространена в мире и на данный момент на повестке дня вопрос о вакцинации детей младше 12 лет, а также о бустерной третьей дозе для несовершеннолетних.

Этому послужило то, что с распространением штамма Дельта, 15-20% суточных случаев инфицирования коронавирусом среди украинцев составляют несовершеннолетние. При этом, Дельта-штамм может привести к тяжелым случаям.

Решение Минздрава предусматривает прививку от COVID-19 детей из группы риска. В частности, тех, у кого есть сложные сопутствующие заболевания, ослабленный иммунитет или перенесенные трансплантации органов.

Соответствующие рекомендации приняла Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике.

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Эксперты решили, что несмотря на незавершенность процесса клинических испытаний разных антикоронавирусных вакцин на предмет их применения для вакцинации детей, иммунизация может быть проведена. Однако при наличии соответствующих возрасту прививок.

Также группа рекомендует детям 12-17 лет вводит две дозы вакцины с интервалом 21-28 дней. Минимальное время для второй прививки - 14 дней. Для этого рекомендован американский препарат Comirnaty компании Pfizer-BioNTech. Это решение поддерживает и врач Евгений Комаровский, который назвал данную вакцину самым безопасным препаратом для вакцинации детей от коронавируса на сегодняшний день.

Читайте также"Вакцинацией мы это не одолеем": известный врач назвал сроки коллапса в УкраинеПротивопоказаниями для вакцинации Comirnaty - является аллергическая реакция на один из компонентов и детский мультисистемный воспалительный синдром.

Вторая доза противопоказана, если после первой прививки подросток перенес миокардит или перикардит.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

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