"Вакцинацией мы этого не сделаем": известный врач назвал сроки коллапса в Украине

Жуткие кадры из антиковидных больниц / facebook.com/moz.ukr

В Украине стремительно распространяется коронавирус. В связи с этим, уже через 10-14 дней в медицинской системе может случиться коллапс.

Такой неутешительный прогноз, исходя из огромного количества госпитализированных с COVID-19 за минувшие сутки, а это - 5 924 пациентов, сделал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в Telegram.

"У нас катастрофа по госпитализациях - 5 924 в сутки это новый рекорд! Новых случаев более 20 тысяч, летальных 386, но если больницы будут такими темпами заполняться будет коллапс за 10-14 дней. Не хватит медиков и кроватей, пожалуй, тоже", - акцентировал Жиравецкий.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаБолее того, Жиравецкий утверждает, что для преодоления пандемии стране нужен новый план.

"Нужен новый план остановки волны, потому что только вакцинацией мы этого не сделаем, к сожалению", - заключил медик.

Напомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.