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Все идут на каникулы: Данилов потребовал у МОН всеобщего "отдыха"

22 октября 2021, 20:50
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Обучение будет приостановлено по всей Украине в ближайшее время.

Данилов
Данилов хочет продолжить каникулы / УНИАН

С понедельника, 25 октября, все украинские школы и высшие учебные заведения должны уйти на каникулы или дистанционное обучение. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной инфекции.

Данное предложение-просьбу к Министерству образования и науки, а также местным органам власти, выдвинул Совет национальной безопасности и обороны.

В частности, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге, соответствующее решение уже принято МОН.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, ушли на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, возможно, за исключением детей, которые учатся там с 1 по 4 класс", - акцентировал Данилов.

При этом, окончательные решения о каникулах или "дистанционке" остаются за Кабмином и местными органами власти.

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Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что вероятность быстрого возвращения с каникул и удаленного обучения довольно низкая. Скорее всего, участники образовательного процесса пробудут некоторое время дома.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусаНапомним, ранее Тарас Жиравецкий заявил, что ежедневно в Украине инфицируется коронавирусом не менее 100 тысяч человек.

Также ранее волынский врач-невропатолог Наталья Бобрик рассказала, почему вакцинированные украинцы заражаются инфицированию коронавирусом. По ее словам, в стране отсутствует коллективный иммунитет.

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каникулы Алексей Данилов карантин новости
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