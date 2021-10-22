Все идут на каникулы: Данилов потребовал у МОН всеобщего "отдыха"

Данилов хочет продолжить каникулы / УНИАН

С понедельника, 25 октября, все украинские школы и высшие учебные заведения должны уйти на каникулы или дистанционное обучение. К таким мерам власти страны прибегают, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной инфекции.

Данное предложение-просьбу к Министерству образования и науки, а также местным органам власти, выдвинул Совет национальной безопасности и обороны.

В частности, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге, соответствующее решение уже принято МОН.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, ушли на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, возможно, за исключением детей, которые учатся там с 1 по 4 класс", - акцентировал Данилов.

При этом, окончательные решения о каникулах или "дистанционке" остаются за Кабмином и местными органами власти.

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Кроме того, некоторые эксперты утверждают, что вероятность быстрого возвращения с каникул и удаленного обучения довольно низкая. Скорее всего, участники образовательного процесса пробудут некоторое время дома.

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