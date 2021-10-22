Дети Луцка играют в "Игру в кальмара": малыши "убивают" друг друга "выстрелами"

Малыши "убиваю" друг друга / Скриншот

В одном из дворов Луцке дети играли, имитируя действия популярного нынче сериала "Игра в кальмара".

Малыши якобы "убивали выстрелом" проигравших.

Соответствующее видео появилось в Facebook-группе "Твій Володимир".

На снятых очевидцами кадрах видно, как дети 8-10 лет подражали действиям героев популярного южнокорейского сериала.

Читайте также"К уровню моллюска еще далеко": Мендель оконфузилась своим безграмотным постом об "Игре кальмара"В частности, девочка отвернулась к столбу и считает, а затом делает "выстрел" в сторону мальчиков. Тот, на кого был направлен "курок" падает на землю.

Напомним, новый популярный сериал от Netflix "Игра в кальмара", несмотря на свою низкую стоимость, принес стриминговой платформе около 900 млн долларов прибыли.