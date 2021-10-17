Побила все рекорды: за месяц "Игра в кальмара" принесла Netflix около $900 миллионов

Игра в кальмара побила рекорд на Netflix / Скриншот

Новый популярный сериал от Netflix "Игра в кальмара", несмотря на свою низкую стоимость, принес стриминговой платформе около 900 млн долларов прибыли. Об этом сообщает Bloomberg.

"Этот южнокорейский сериал принес $891,1 млн прибыли уже за первый месяц. Производство этого шоу стоило всего $21,4 млн, или примерно $2,4 млн за серию. Эти данные касаются только первого сезона и вытекают из документа, в котором подробно раскрываются показатели эффективности Netflix для шоу", - пишет СМИ.

За 23 дня экранизации сериала его просмотрели около 132 миллионов людей и это стало рекордом для Netflix, который даже побил сериал "Бриджертоны", набравший за месяц 82 миллиона просмотров.

При этом, 89% людей посмотрели "Игру в кальмара" продолжительностью 75 минут, что больше одной серии, а 66% зрителей, то есть, 87 миллионов людей, просмотрели сериал полностью. В целом, зрители потратили на просмотр 1,4 миллиарда часов.

Также известно, что акции Netflix со дня выхода "Игры в кальмара" - 17 сентября выросли на 7% и теперь компания стоит $278,1 миллиарда.

Напомним, корейский сериал Игра в кальмара стал "вирусным" за считанные дни. В одном из эпизодов сериала актеры, которые проходили разные задания должны были вырезать фигурку из карамельного печенья дальгона. Так вот Главред предоставил рецепт этой выпечки.