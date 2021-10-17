Самое вкусное карамельное печенье дальгона из сериала Игра в кальмара: готовить всего 10 минут

Такой рецепт карамельного печенья очень простой, и готовить его всего пару минут.
Корейский сериал Игра в кальмара стал "вирусным" за считанные дни. В одном из эпизодов сериала актеры, которые проходили разные задания должны были вырезать фигурку из карамельного печенья дальгона.
Такой рецепт карамельного печенья очень простой, и печь его не нужно.
Кроме того, чтобы приготовить карамельное печенье, как в сериале Игра в кальмара, не нужно бежать за продуктами в магазин, все ингредиенты найдутся на любой кухне.
Формочки подойду для любой выпечки.
Карамельное печенье дальгона из Игры в кальмара - рецепт
Вам понадобится:
- Сахар - 3 чайные ложки.
- Сода ⅓ столовой ложки или разрыхлитель теста
Хорошо разогреваем сковороду, желательно с толстым дном, высыпаем весь сахар. Постоянно помешивая сахар на сковороде примерно 10 минут, пока он не растворится.
Далее добавляем соду, если соды нет, тогда разрыхлитель. У вас получается коричневая густая паста.
Берем противень и застилаем бумагой для выпечки, далее ложем формочки для любой выпечки и разливаем нашу густую смесь для печенья дальгона.
Формируем небольшие лепешки и делаем отпечаток формочкой для печенья.
Карамельное печенье, как в сериале Игра в кальмара готово.
Видео-рецепт приготовления печенья из сериала Игра в кальмара