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Украина предложила России сыграть в "Игру в кальмара": шансов у РФ маловато

13 октября 2021, 19:25

Украина в очередной раз потроллила Россию в Сети.

игра в кальмара
Украина потроллила Россию с помощью сериала "Игра в кальмара" / скриншот

Украина предложила России сыграть в игру на выживание из популярного южнокорейского сериала от Netflix "Игра в кальмара".

Пост был опубликован на официальном аккаунте Украины в Twitter.

По сюжету "Игры в кальмара" участники игры произвольно выбирают фигуры, не зная, что их ждет дальше.

Позже героям выдают сахарное печенье, из которого иглой нужно процарапать выбранную фигуру. Если участники ломают пластину или не успевают закончить фигуру, их убивают.

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"Игра в кальмара" / скриншот

​В Украине предположили, что России выпал бы украинский герб, который выцарапать почти невозможно.

Украина предложила России сыграть в игру / twitter.com/Ukraine

Пользователи Сети были в восторге от такого креатива.

"Если бы России попалась карта России с Крымом, то они бы сразу проиграли, потому что Крым держался бы только на каком-то одном мосту","Это превосходно", — писали в комментариях под твитом.

Некоторые даже поделились своими версиями участия России в "Игре в кальмара".

Тем временем в РФ пока никак не реагировали на троллинг.

"Игра в кальмара" — южнокорейский веб-сериал в жанре выживания, приключенческого боевика, триллера и драмы. Режиссером и автором сценария стал Хван Дон Хек. Сериал состоит из девяти эпизодов, а премьера Squid Game состоялась 17 сентября 2021 года на платформе Netflix.

Автор: Сергей Кущ
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