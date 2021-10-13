"Началась постепенная откачка": Путин обвинил Украину в воровстве российского газа

Президент РФ уверяет, что в Украине откачивают газ из подземных хранилищ / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что в Украине откачивают из подземных хранилищ газа, предназначенного для европейских покупателей.

На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин напомнил об энергетическом кризисе 2008 года, который разразился между Украиной и Россией, пишет "УП".

"Мы требовали, чтобы нам газ наш отдали - не отдают, они уже сами начали его потреблять", — заявил Путин.

По его словам, сейчас Россия наблюдает откачку российского газа из украинских ПХГ частными операторами, включая иностранных.

Читайте такжеОтопительный сезон под угрозой срыва: три области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газа"Сейчас уже идут… там некоторые безответственные политики в Украине говорят, что надо бы национализировать этот газ, находящийся в подземных хранилищах Украины, который им не принадлежит. И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа в Украине этими операторами частными, в том числе иностранными операторами", — заявил российский президент.

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При этом Путин заявил, что Россия готова увеличивать поставки газа – но нужно, чтобы были соответствующие заявки.

Ранее президент РФ Владимир Путин озвучил мнение, что газотранспортная система Украины давно не ремонтировалась, и якобы может не выдержать увеличения давления при поставках газа.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности России к переговорам с Украиной по возобновлению прямых поставок газа. Данную инициативу поддерживает политическое руководство страны и российский газовый монополист Газпром.