Путин распереживался за российский газ в украинских трубах

Владимир Путин / Фото Reuters

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что газотранспортная система Украины давно не ремонтировалась, и якобы может не выдержать увеличения давления при поставках газа.

По его словам, "Газпром" не должен увеличивать транзит голубого топлива по новым трубопроводам за счет поставок через Украину, пишет "РБК".

Более того Владимир Путин считает, что "Газпрому" выгоднее было бы заплатить штраф Украине за неисполнение контрактных обязательств, но увеличить объемы прокачки по новым системам.

"Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины", — сказал Путин.

Читайте такжеВ Кабмине заверили, что Украина накопила достаточно газа для прохождения зимыРанее мы писали, что в Кремле заявили о готовности России к переговорам с Украиной по возобновлению прямых поставок газа. Данную инициативу поддерживает политическое руководство страны и российский газовый монополист Газпром.

Также сообщалось, что на фоне дефицита топлива в Европе газотранспортная система Украины готова выделить Газпрому дополнительные мощности с целью транзита газа в Евросоюз, однако россияне не пользуются этой возможностью. Они воспринимают данную ситуацию с позиции собственной выгоды: недостаток газа должен поспособствовать скорейшей реализации газопровода Северный поток-2.