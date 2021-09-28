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Прямые поставки газа из России в Украину: у Путина объявили о готовности к переговорам с Киевом

28 сентября 2021, 14:02
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Москва не против возобновления прямых поставок российского газа на территорию Украины, сказал Дмитрий Песков.

Песков
Россия готова говорить с Украиной по вопросу возобновления прямых поставок газа - Песков / Reuters

Россия готова к переговорам с Украиной по возобновлению прямых поставок газа. Данную инициативу поддерживает политическое руководство страны и российский газовый монополист Газпром. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, во вторник, 28 сентября, он заявил, что россияне готовы к переговорам о возвращении практики прямых поставок газа в Украину. Причем российские власти придерживаются единой позиции по этому вопросу.

"Конечно. Этого никто не отвергал. Более того, готовность обсуждать это неоднократно озвучивалась и представителями нашего газового монополиста, и представителями российской стороны на различном уровне", - отметил Песков.Читайте такжеКиев допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с Москвой

При этом он, комментируя протест Киева против подписания Венгрией 15-летнего контракта с Газпромом на поставки газа в обход Украины, сказал о том, что этот шаг направлен на реализацию интересов России, а не, дескать, в ущерб Киеву.

"Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо, чтобы кого-либо наказывать", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Прямые поставки газа из России в Украину

В новейшей истории после распада СССР между Киевом и Москвой регулярно происходили газовые конфликты. Речь идет о конфронтациях, связанных с поставками российского газа в Украину и транзита топлива в Европу через украинскую ГТС. Россия неоднократно пыталась использовать газ с целью оказания политического давления на Украину.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и оккупировала Донбасс, однако практически до конца ноября 2015 года Украина не прекращала закупки российского газа. После этого Киев полностью прекратил покупать газ напрямую из РФ. Российский газ поступает на территорию Украины на реверсной основе из Европы, а Киев платит за него по европейским ценам.

В июле в Газпроме заявляли, что россияне не предлагали Киеву возобновить прямые поставки газа.

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