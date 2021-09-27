"Это наше дело, другие страны не могут влиять": в Венгрии ответили на протесты Киева из-за Газпрома

В Венгрии заявили, что контракт с Газпромом продиктован нуждами венгерского населения в газе / УНИАН

Официальный Будапешт выступает против критики Киевом долгосрочного договора по поставки газа в обход территории Украины, подписанного Венгрией с Россией. Венгерская сторона считает реакцию украинской стороны попыткой внутреннего вмешательства в дела государства и аргументирует свои действия намерением обеспечить зимой отоплением свое население. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Питер Сийярто.

"Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды. Это наше дело, никакая другая страна не может на это влиять", - цитирует его РИА Новости.Читайте такжеКонтракт на 4,5 миллиарда с перспективой: чем опасно газовое соглашение Венгрии и России

Кроме того, он также сказал, что решение Будапешта продиктовано причинами, которые не связаны с венгерско-украинскими межгосударственными отношениями.

"Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи. Когда я еду в Киев, я никогда не смотрю на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал", - подчеркнул Питер Сийярто.

Контракт Венгрии с Газпромом и протест Украины

27 сентября Венгрия и Россия подписали 15-летний газовый контракт, который предусматривает поставки российского газа на территорию венгерского государства в обход Украины. Условия предполагают, что Будапешт будет получать по 4,5 миллиарда кубометров газа в год. Из них 3,5 млрд. куб. м пойдет через Сербию и еще 1 млрд. куб. м через Австрию. Сейчас поставки газа на территорию Венгрии идут через пункты Берегово на границе с Украиной и Баумгартен на границе Словакии и Австрии. Условия договора могут быть пересмотрены через 10 лет.

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Украина подвергла критике газовый контракт Венгрии и России. В МИД заявили, что такое решение продиктовано политикой, необоснованно с экономической точки зрения, и принято в угоду Кремлю и во вред национальным интересам Киева, а также украинско-венгерским отношениям. В Киеве также сказали, что намерены обратиться в Еврокомиссию, чтобы в ЕС дали оценку газовому контракту Будапешта и Москвы.

Кроме того, Киев принял решение о переносе 5-го заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под руководством глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии.

Руководитель компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон сказал, что газовое соглашение России и Венгрии может привести к полной или частичной остановке транзита российского газа через украинскую территорию в Венгрию.