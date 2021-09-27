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Киев "отомстил" Будапешту за новый контракт с Газпромом и пожаловался в Еврокомиссию

27 сентября 2021, 14:59
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Действия венгерской стороны не соответствуют принципам Договора об основах добрососедства, заявили в МИД Украины.

Флаги Венгрии и Украины
В МИД Украины жестко раскритиковали решение Будапешта о новом контракте с Газпромом / news.church.ua

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпромом на поставку газа в обход Украины.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Украины, это является "исключительно политическим, экономически необоснованным решением, принятым в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям".

В украинском внешнеполитическом ведомстве уверены, что действия венгерской стороны не соответствуют принципам Договора об основах добрососедства и сотрудничества между Украиной и Венгерской Республикой от 6 декабря 1991 года.

В МИД подчеркивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

"С сожалением отмечаем, что это решение наносит ущерб положительным результатам и тенденциям в двусторонних украинско-венгерских отношениях, для достижения которых приложено много усилий и энергии лично министрами иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрием Кулебой и Петером Сийярто", - говорится в заявлении.

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В МИД Украины напомнили, что 29-30 сентября в Будапеште должно было состояться пятое заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества под сопредседательством глав МИД двух стран. Украинская сторона тщательно готовилась к нему, небезосновательно рассчитывая, что это мероприятие станет очередным положительным шагом в двусторонних отношениях.

"Сегодня МИД Украины инициировал перенос заседания Комиссии на более поздний срок, поскольку венгерско-российское газовое соглашение будет иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Украины и Европы, создает новые обстоятельства, которые требуют всестороннего анализа рисков и угроз, а также согласованных действий стран региона, чтобы минимизировать его негативные последствия", - сказано в заявлении.

Украинская сторона также обратится в Европейскую комиссию по предоставлению оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

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Напомним, ранее сообщалось о завершении строительства газопровода на границе Сербии и Венгрии компаниями Srbijagas и FGSZ. Новая ветка стала продолжением газопровода Турецкий поток.

В Венгрии отметили, что стыковка трубопроводов означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.

В будущем новая ветка газопровода позволит начать с 1 октября текущего года и обеспечить поставки газа из Турецкого потока в страны Центральной Европы.

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