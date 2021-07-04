В Сербии похвастались завершением строительства газопровода в обход Украины

Смычка газопровода между Сербией и Венгрией / Facebook/RTS.Internetportal

Завершено строительство газопровода на границе Сербии и Венгрии компаниями Srbijagas и FGSZ.

Новая ветка стала продолжением газопровода Турецкий поток, сообщает сербский телеканал РТС.

"Поставлена точка в многолетней большой работе, наша страна, наконец, решила вопрос снабжения газом из другого направления, не только через Украину. Никто больше в Сербии не будет мерзнуть, а цена газа для домовладений не будет меняться этой осенью", - сообщил директор госпредприятия Srbijagas Душан Баятович.

В Венгрии отметили, что стыковка трубопроводов означает скорое завершение проекта и начало поставок газа.

В будущем новая ветка газопровода позволит начать с 1 октября текущего года и обеспечить поставки газа из Турецкого потока в страны Центральной Европы.

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Как ранее сообщал Главред, глава компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что из-за запуска Турецкого потока, транзит газа через Украину составит около 15 млрд куб. м.

Турецкий поток: газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции, а также в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяжённостью около 1100 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд м³ газа в год.