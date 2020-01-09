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В Украине озвучили неутешительный результат запуска Турецкого потока

9 января 2020, 09:57

Сергея Макогона отметил, что транзит газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

Турецкий поток
Турецкий поток / RT

Транзит газа через Украину в текущем году составит около 15 млрд куб. м. По словам главы компании Оператор ГТС Украины Сергея Макогона, причиной этому является запуск российского газопровода Турецкий поток.

"Сегодня (8 января, - ред.) пафосно был запущен Турецкий Поток. Проект без экономического смысла, но с большой политической составляющей. К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1/1/2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы", - сообщил Макогон в Facebook.

Пии этом он отметил, что Болгария, Турция и другие страны указанного региона не получают газ через, который идет транзитом через Украину.

"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн м3 в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - подытожил глава Оператора ГТС.

Как ранее сообщал Главред, в Турции президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган запустили газопровод Турецкий поток.

Россия Турция Турецкий поток гтс
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