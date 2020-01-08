В Турции Путин и Эрдоган "врубили" газопровод в обход Украины

Турецкий поток запущен / RT

В Турции президент Российской Федерации Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода в обход Украины - Турецкий поток.

Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток на торжественной церемонии в Стамбуле в конгресс-центре Халич, пишет Интерфакс.

По данным агентства, лидеры государств "врубили" газопровод в обход Украины, повернув символический вентиль. Агентство добавило, что на мероприятии также были президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года российский газ поступает в Северную Македонию и Грецию по Турецкому потоку.

Напомним, глава Нафтогаза Украины Андрей Коболев сообщил, что из-за Турецкого потока транзит газа по территории нашей страны ощутимо сократится.

Справка. Турецкий поток проложен по дну Черного моря из российского Краснодарского края в Турцию. Газопровод состоит из двух ниток - первая предназначена для турецкого рынка, а вторая - для поставок газа в страны Юго-Восточной и Южной Европы. Мощность каждой ветки газопровода составляет 15,75 млрд кубометров газа в год. Протяженность Турецкого потока около 1 тысячи километров.