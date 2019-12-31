В Нафтогазе уточнили, сколько газа достанется Украине после запуска Турецкого потока

Андрей Коболев считает, что объем транзита упадет.
Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев дал прогноз на объемы транзита российского газа через Украину. По его словам, цифра может достигнуть 75 миллиардов куб. м.
"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд", - отметил Коболев.
При этом он отметил, что в 2019 году транзит газа составил 90 млрд куб. м, а из-за Турецкого потока Украина потеряет 15 млрд, поэтому остается 75 млрд.
Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.