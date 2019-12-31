В Нафтогазе уточнили, сколько газа достанется Украине после запуска Турецкого потока

Анлрей Коболев / УНИАН

Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев дал прогноз на объемы транзита российского газа через Украину. По его словам, цифра может достигнуть 75 миллиардов куб. м.

"Если это допущение правильное, в таком случае я бы ожидал, что объем транзита украинской территорией может достичь 75 млрд кубометров. Действующий текущий транзит - это около 90 млрд", - отметил Коболев.

При этом он отметил, что в 2019 году транзит газа составил 90 млрд куб. м, а из-за Турецкого потока Украина потеряет 15 млрд, поэтому остается 75 млрд.

Как ранее сообщал Главред, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.