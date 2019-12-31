Транзит газа: Витренко уточнил детали газового контракта между Киевом и Москвой

Юрий Витренко / 24 Канал

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко рассказал подробности подписания нового контракта на транзит газа между Украиной и Россией.

По его словам, переговоры продолжались до глубокой ночи. В итоге, он подписал контракт в Вене в 14:30 в понедельник, 30 декабря, а глава Газпрома Алексей Миллер - вечером в Санкт-Петербурге.

Транзит газа

Витренко отметил, что Украина подписала контракт на транзит газа по принципу "качай или плати" на пять лет. По его словам, эта впервые в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу. Ранее закупки голубого топлива у Газпрома происходили по похожему, но невыгодному для Украины и выгодному для России, принципу "бери или плати".

По словам исполнительного директора Нафтогаза, гарантированные объемы транзита газа по этому принципу значительно превышают объемы, которые озвучивали международные партнеры Украины. Дополнительные объемы с большей гибкостью бронирования будут оплачиваться по более высокому тарифу, добавил Витренко.

Достижением является также переход на европейские правила транзита газа.

"Новые правила - это большая прозрачность, надежность поставок газа, лучшая конкуренция на рынке, дополнительные доходы", - написал Витренко в Facebook.

Газовый спор Украины и России

Кроме контракта на транзит газа, стороны подписали соглашение об урегулировании, в соответствии с которым Газпром полностью прекращает обжалование решений Стокгольмского арбитража, а Украина может подвести итоги арбитражних процессов, которые продолжались почти шесть лет.

"Нам удалось защитить Украину от штрафа по положению контракта "бери или плати", который бы превышал 80 млрд долларов. 2 млрд долларов мы сэкономили для Украины за счет пересмотра контрактной цены. Например, во втором квартале 2014 года мы снизили цену с 485 до 356 долл", - отметил Витренко.

"5 млрд долл. Газпром был вынужден доплатить за транзит: 2,1 миллиарда долларов мы фактически получили в виде газа (через зачет, который провел арбтраж), 2,9 миллиарда долларов Газпром оплатил деньгами", - добавил он.

Еще одним условием соглашения является отказ Нафтогаза иска к Газпрому на 12,25 млрд долл.

Витренко пояснил, что после подписания договора о транзите этот иск терял смысл, и выиграть его было бы практически невозможно. К тому же, подача этого иска в Стокгольмский арбитраж стала дополнительным экономическим стимулом для Газпрома согласиться на сохранение транзита через украинскую газотранспортную систему.

По словам Витренко, далеко не всегда удается выиграть всю сумму иска на такие большие деньги.

"Арбитраж обычно нам присуждает меньшую компенсацию, чем мы требуем", - сказал он.

Витренко также отметил, что Газпром отказался от исковых претензий к Нафтогазу, в том числе, от 80 млрд долларов штрафа, которые требовал по условиям контракта 2009 года, в который был заложен принцип "бери или плати".

"Когда я подписывал соглашение об урегулировании, предусматривающий отзыва всех текущих исков и жалоб с обеих сторон, мне было обидно за ту работу и знания, которые я со своей командой в них вложили. С нашей стороны это были интеллектуальные шедевры, а не просто иски и жалобы. Но я понимаю, что наша ответственность перед Украиной требует от нас принимать решения в интересах национальной компании, а не в собственных интересах", - резюмировал он.

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Напомним, 30 декабря в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия –Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что газовый контракт подписан на 5 лет, и Киев рассчитывает получить более $7 млрд за этот период. Условия контракта те же, о которых договорились ранее - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд.