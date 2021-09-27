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Киев допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с Москвой

27 сентября 2021, 16:47
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По словам руководителя украинской ГТП, как только у России появляется возможность обойти Украину, Кремль сразу запускает гораздо более длинные газопроводы.

газ
Киев допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с Москвой/ УНИАН

Новый газовый контракт Венгрии и Российской Федерации может привести к сокращению или полной остановке транзита по территории Украины. Российская сторона сможет поставлять весь законтрактованный газ без помощи украинской газотранспортной системы. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, как только у России появляется возможность обойти Украину при транзите газа, Кремль сразу норовит запустить гораздо более длинные, но собственные транзитные газопроводы.

"Несмотря на контракт до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину", − сказал Макогон.

По его словам, именно поэтому техническая достройка газопровода "Северный поток-2" создает критические риски существующего транзита через Украину и продления контракта после 2024 года.

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Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что официальный Киев удивлен и разочарован решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном Газпром на поставку газа в обход Украины.

В МИД подчеркивают, что Венгрии и в дальнейшем выгоднее получать газ транзитом через разветвленную газотранспортную систему Украины, которая позволяет кратчайшим путем бесперебойно поставлять газ в страны Европы.

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газопровод новости Украины
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