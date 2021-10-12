Возможная встреча Зеленского и Путина: в Кремле анонсировали особую "повестку дня"

Зеленский и Путин / Reuters

Повестка дня возможной встречи президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским будет отличаться от повестки дня саммита "нормандской четверки". Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, это не одно и то же. Здесь (в рамках" нормандской четверки ", - ред.) повестка дня абсолютно понятна, она очерчена минским комплексом мероприятий, вокруг которого ведется работа", - отметил Песков, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что перспективы проведения саммита в "нормандском формате" на высшем уровне будут понятны после встречи глав МИД.

"Сейчас с высокой степенью вероятности нам нужно будет ждать встречи министров иностранных дел. А уже по итогам этой встречи мы с вами увидим возможные контуры эвентуального саммита "нормандской четверки", - резюмировал Песков.

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Встреча в Нормандском формате

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрона провели переговоры по телефону с главой России Владимиром Путиным. Разговор состоялся после беседы Макрона и Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По итогам переговоров стало известно, что встреча министров стран "нормандского формата" может состояться в ближайшие недели. Политики считают, что необходимо работать над имплементацией в рамках Минских договоренностей.