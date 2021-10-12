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"Стороны согласились": в Париже анонсировали министерскую встречу в нормандском формате

12 октября 2021, 13:49
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В пресс-службе президента Франции сообщили подробности

Нормандский формат
Нормандский формат был запущен в июне 2014 года / Reuters

В течение ближайших недель может состояться встреча на уровне министров в нормандском формате (между представителями Украины, Германии, Франции и России).

Как сообщили в пресс-службе президента Франции, накануне состоялись трехсторонние переговоры Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Стороны согласились с необходимостью работать над полной реализацией своих выводов (достигнутых во время саммита 2019 года, — ред.) и договорились о будущей организации с этой целью в течение ближайших недель министерской встречи между Францией, Германией, Россией и Украиной", – говорится в сообщении.

Как известно, нормандский формат – это встречи в четырехстороннем формате (Украина, Франция, Германия, Россия), на которых обсуждают вопрос о вооруженной российской агрессии против Украины.

Переговоры по Донбассу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября по видеосвязи провел переговоры с немецким канцлером Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. По итогам переговоров лидеры стран договорились активизировать дискуссию по Донбассу, а также консультации по поводу организации встречи нормандской четверки.

Позже прошли телефонные переговоры Меркель и Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Глава РФ обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений и парижских договоренностей. Однако в Кремле заявили о готовности усилить консультации в рамках "Нормандии", а также обсуждать условия возможной организации саммита лидеров нормандского формата.

Автор: Сергей Кущ
viber
Владимир Зеленский нормандский формат Ангела Меркель Владимир Путин Эммануэль Макрон
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