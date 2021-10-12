Зеленский рассказал, когда Украина планирует подписать с ЕС "промышленный безвиз"

Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.
Владимир Зеленский рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год. Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.
"Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите "Украина – ЕС" мы стремимся подписать это соглашение", – заявил Зеленский после завершения саммита в Киеве.
Также, по словам президента, Украина и ЕС начали диалог о совместном зеленом курсе. Также важным является подписание соглашения об общем авиационном пространстве.
Напомним, еще в декабре 2020 года Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз"), что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.
Саммит Украина – ЕС в Киеве: коротко
- Во вторник утром в Киеве начался 23-й саммит Европейского Союза и Украины. В нем участвует Владимир Зеленский и руководство ЕС. В частности, президент Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- На саммите будет подписано три документа между Украиной и ЕС: соглашения об общем авиационном пространстве, об ассоциации Украины с европейской программой финансирования исследований и инноваций Horizon Europe и программе Creative Europe.
- Результаты саммита дадут ответ на вопрос, оправданны ли амбиции Киева в отношении масштабного обновления Соглашения об ассоциации.