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Зеленский рассказал, когда Украина планирует подписать с ЕС "промышленный безвиз"

12 октября 2021, 13:13
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Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.

Зеленский в ООН
Промышленный безвиз: Украина и ЕС ждут следующего саммита / Фото Reuters

Владимир Зеленский рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите Украина-ЕС через год. Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.

"Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о промышленном безвизе. Уже на следующем саммите "Украина – ЕС" мы стремимся подписать это соглашение", – заявил Зеленский после завершения саммита в Киеве.

Также, по словам президента, Украина и ЕС начали диалог о совместном зеленом курсе. Также важным является подписание соглашения об общем авиационном пространстве.

Напомним, еще в декабре 2020 года Украина и ЕС договорились подписать Соглашение АССА (так называемый "промышленный безвиз"), что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может получить этот сертификат.

Саммит Украина – ЕС в Киеве: коротко

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Владимир Зеленский саммит ЕС безвиз
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