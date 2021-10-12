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В Евросоюзе назвали три главных условия для вступления Украины в ЕС

12 октября 2021, 13:14
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Глава Европейского совета рассказал об аргументах по сближению Украины и ЕС.

Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен / president.gov.ua

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала главные факторы, соблюдение которых станет условием для вступления Украины в Евросоюз.

Как подчеркнула она в ходе общения со СМИ по итогам саммита Украина-ЕС, трансляция которого велась в Facebook ОП, тот факт, что Украина является суверенным и независимым, она способна определить собственные политические приоритеты являестя очень важным.

"Есть три аргумента. Это реформы, постепенная экономическая интеграция и политическая ассоциация с ЕС. Важно, что мы единая европейская семья и мы работаем вместе", - отметила она.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что обсуждал этот вопрос сегодня с главой Европейского совета и спросил у него "где тот финиш на этом пути и есть ли он?". Зеленский отметил прогресс в отношениях с Евросоюзом.

Вместе с тем глава Европейского совета Шарль Мишель добавил: "Мы обсудили сближение Украины и ЕС. Аргументы очень солидные, прочно высказанные. Мы договорились, что нужно мобилизовать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет больше связать наших людей".

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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала новое заявление по поводу евроинтеграционных перспектив Украины.

Президент Эстонии подчеркнула, что за 5 лет она не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев

По ее оценке, Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

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Евросоюз Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен новости Украины Шарль Мишель
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