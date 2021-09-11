20 лет уже мало: от членства в ЕС Украину отделяют "световые годы" – президент Эстонии

Керсти Кальюлайд и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала новое заявление по поводу евроинтеграционных перспектив Украины.

В ходе форума YES-Brainstorming она скептически оценила выполнение Украиной Копенгагенских критерив, необходимых для членства в Евросоюзе.

Президент Эстонии подчеркнула, что за 5 лет она не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев

По ее оценке, Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

Лидер Эстонии говорит, что прогнозы перспектив членства Украины в ЕС базируются на предыдущем опыте.

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Она также привела примеры проблем эстонских инвесторов в Украине. По ее данным, одна из компаний дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло.

"А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций", - рассказала она.

"Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевидна", - отметила президент Эстонии.

Кальюлайд пояснила, что может приблизить евроинтеграцию Украины: "Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо и они услышат этот месседж".

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Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила о том, что Украина не отвечает необходимым требованиям для вступления в Европейский союз.

Она говорит, что ЕС должен быть смелее в вопросе расширения, в то же время Украина пока не подходит под требования членства.

"Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС", - заявила Кальюлайд.