Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе на саммите в Киеве

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году.
Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.
Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет "РБК Украина".
Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.
Читайте такжеЗачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в УкраинеНапомним, процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со страной.
В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.
Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.
Также сообщалось, что президент Эстонии сделала неутешительный прогноз для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.