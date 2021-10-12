Украина и Евросоюз подписали соглашение об открытом небе на саммите в Киеве

Соглашение подписали Денис Шмыгаль и Жозеп Боррель / УНИАН

Украина и Европейский союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве. Украина получит право назначать свои авиакомпании для полетов в любые страны-члены ЕС.

Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель, пишет "РБК Украина".

Согласно договору об "открытом небе", любая страна Евросоюза сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину. Кроме того, европейские перевозчики получают право летать на внутренних украинских рейсах.

Читайте такжеЗачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в УкраинеНапомним, процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со страной.

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В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

Ранее мы писали, что Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

Также сообщалось, что президент Эстонии сделала неутешительный прогноз для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.