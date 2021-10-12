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"Уже очень близка": Боррель рассказал, какие условия должна выполнить Украина для вступления в ЕС

12 октября 2021, 09:08
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Он отметил, что европейский выбор Украины приветствовали и в декларации саммита Восточного партнерства 2017 года.

Жозеп Боррель
Украина очень близка к Европейскому Союзу / Reuters

Украина уже очень близка к Европейскому союзу. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом для вступления в союз,

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Украина очень близка к ЕС, начиная с географической и культурной близости и заканчивая тесными связями, в частности Соглашением об ассоциациии, передает Радио Свобода"

Он также отметил, что реформирование и сближение с ЕС являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процесса реформирования и сближения - это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящей сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – рассказал Боррель.

Отметим, что ранее Боррель сообщил, что во время саммита Украина – ЕС не одобрят вопрос создания военной миссии. Все из-за того, что для этого нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее эффективный подход в этом направлении.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

  • Ранее Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.
  • Президент Эстонии сделала неутешительный прогноз для украинцев. Керсти Кальюлайд отметила, что Украину от вступления в ЕС отделяют многие годы тяжелого труда.
  • В то же время британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон заверил, что нет никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС, а Европа "просто хочет добиться того, чтобы Украина выполнила требования для того, чтобы соответствовать критериям членства".

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Евросоюз вступление в НАТО Жозеп Боррель
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