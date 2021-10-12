"Уже очень близка": Боррель рассказал, какие условия должна выполнить Украина для вступления в ЕС

Украина очень близка к Европейскому Союзу / Reuters

Украина уже очень близка к Европейскому союзу. Однако, чтобы ускорить этот процесс, нужны реформы. Именно они являются лучшим инструментом для вступления в союз,

Об этом рассказал верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Он отметил, что Украина очень близка к ЕС, начиная с географической и культурной близости и заканчивая тесными связями, в частности Соглашением об ассоциациии, передает Радио Свобода"

Он также отметил, что реформирование и сближение с ЕС являются лучшими инструментами для скорейшего вступления Украины.

"Продвижение вперед, навстречу процесса реформирования и сближения - это лучший инструмент для достижения такой цели. Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящей сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами Евросоюза и вообще ведения совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в Евросоюз – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – рассказал Боррель.

Отметим, что ранее Боррель сообщил, что во время саммита Украина – ЕС не одобрят вопрос создания военной миссии. Все из-за того, что для этого нужно провести более существенный анализ, чтобы определить наиболее эффективный подход в этом направлении.

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