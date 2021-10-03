Евросоюз может создать в Украине военную учебную миссию - СМИ

Евросоюз может создать в Украине военную учебную миссию / УНИАН

Европейский союз рассматривает возможность создания в Украине военной учебной миссии ЕС.

Такую информацию обнародовала газета Welt am Sonntag со ссылкой на попавший в ее распоряжение внутренний документ европейского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что миссия может получить название EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM, военно-консультативная и учебная миссия ЕС в Украине - ред.).

По информации СМИ, в европейском внешнеполитическом ведомстве полагают, что она стала бы выражением солидарности с Украиной из-за военной активности России вблизи украинской границы, а также на фоне ситуации с Крымом.

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Также речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.

По данным издания, создать учебную миссию в конце июля попросили главы МИД и минобороны Украины, написав письмо главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю.

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