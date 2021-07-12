Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России / gettyimages

Сегодня, 12 июля Совет ЕС единогласно принял решение о продлении экономических санкций в отношении России, введенных в 2014-м году в связи с присоединением Крыма и войной в Донбассе.

Ограничения по конкретным отраслям экономики РФ продлены на шесть месяцев, до 31 января 2022-го. Решение Совета основывается на последней оценке состояния имплементации Минских соглашений, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что лидеры Евросоюза призвали Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских договоренностей как ключевого условия любого существенного изменения в позиции ЕС. В свете того, что эти соглашения не выполняются Россией, руководители ЕС единогласно решили продлить экономические санкции против нее.

Сообщается, что санкции, в частности:

ограничивают доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для определенных российских банков и компаний;

запрещают формы финансовую помощь и посреднические услуги в отношении российских финансовых учреждений;

запрещают прямой или косвенный ввоз, вывоз или передачу всех материалов, связанных с обороной, и устанавливают запрет на товары двойного назначения для военного использования и конечных потребителей в России;

ограничивают доступ России к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в российском энергетическом секторе, например в добыче и разведке нефти.

В Совете ЕС также отмечают, что помимо экономических санкций, в отношении России действуют другие ограничительные меры как реакция на украинский кризис. К ним относятся: дипломатические меры, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и ограничения путешествий) и конкретные ограничения экономических отношений с Крымом и Севастополем.

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Напомним, что впервые санкции были введены в июне 2014 года в ответ на попытки сознательно подорвать территориальную целостность Украины и дестабилизировать страну. Позднее эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

ЕС каждые полгода пересматривает свою позицию касательно России, однако та не выполняет "Минска". В связи с этим, ограничения всегда продлеваются.