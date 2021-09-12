Все произойдет быстро: в Британии дали неожиданный прогноз вступления Украины в ЕС

Евросоюз, Украина / УНИАН

Перспективы членства Украины в Европейском союзе оценил британский историк, старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета (США) Нил Фергюсон.

Как подчеркнул он в ходе форума YES Brainstorming, нет никаких аргументов против того, чтобы Украина была в ЕС.

"Например, если балтийские страны стали членами ЕС, почему не может и Украина?" – отметил Фергюсон.

По его словам, Европа "просто хочет добиться того, чтобы Украина выполнила требования для того, чтобы соответствовать критериям членства".

Комментируя возможные сроки вступления Украины в ЕС, историк отметил, что речь не идет о десятилетиях.

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"Давайте вспомним, как происходило расширение ЕС – довольно быстро. Решение было принято в 1999 году, а потом все шло очень быстро. Вспомните Румынию, Болгарию – они члены ЕС, и процесс присоединения был очень быстрым. Я не вижу никаких препятствий, ситуация в Украине не отличается радикально от ситуации в Румынии и Болгарии. То есть быстрое вступление возможно", - сказал он.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала новое заявление по поводу евроинтеграционных перспектив Украины.

Президент Эстонии подчеркнула, что за 5 лет она не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев

По ее оценке, Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.