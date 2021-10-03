"Нет времени рассчитывать на прием в ЕС": Зеленский похвастался "наглой" политикой Украины

Владимир Зеленский во время общения со "слугами народа" / Facebook/sluganarodu.official

Президент Владимир Зеленский оценил успехи Украины на международной арене за последнее время.

В ходе рабочей поездки во Львовскую область и участия в совещании с депутатами партии Слуга Народа, а также руководством центральных органов исполнительной власти, которое состоялось в городе Трускавце, глава государства сделал акцент на том, что Офис президента и Министерство иностранных дел много сделали для международной субъектности Украины, и это является главной победой в текущем году, сообщает пресс-служба ОП.

"Много, но мало. Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война. Не хочу жаловаться. Считаю, что мы мощные. И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский оценил работу фракции Слуга народа, а также отдельных членов правительства.

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Зеленский оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции Слуга народа за два года.

Кроме того, Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сбором подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии Слуга народа – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал глава государства.