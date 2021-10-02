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Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"

2 октября 2021, 16:22
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Нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха заявил, что не собирается голосовать за отставку Дмитрия Разумкова.

Разумков, Зеленский
Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сбором подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Президент назвал "внутрифракционным" вопрос пребывания Дмитрия Разумкова на должности председателя Верховной Рады, сказал он журналистам в субботу в Трускавце, где проходит выездное заседание фракции Слуга народа, трансляцию которого вел телеканал Дом.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии Слуга народа – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал глава государства.

Обратим внимание, что нардеп от Слуги народа Дмитрий Наталуха заявил в кулуарах съезда, что не собирается голосовать за отставку Разумкова.

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Аргументировал он это тем, что Разумков действует по закону и регламенту.

Как известно, Разумков был первым номером в партийном списке партии Слуга народа на парламентских выборах в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что за инициирование рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины уже собраны необходимые 150 подписей.

Отставка Разумкова: позиция Слуги народа

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

"Вы же наблюдали, что в последние недели случалось, когда мы начали принимать закон об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции Слуга народа.

"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со Слугой народа, он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил Арахамия.

viber
Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков новости Украины
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