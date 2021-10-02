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Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

2 октября 2021, 15:22
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За инициирование рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова собрано более 150 подписей нардепов.

зеленский, слуга народа
Владимир Зеленский прибыл в Трускавец / Facebook/sluganarodu.official

В субботу, 2 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на Большую фракцию Слуги народа в Трускавце.

Журналистам удалось встретить кортеж президента возле отеля Rixos Prykarpattya в Трускавце, где проходит Большая фракция Слуги народа.

Президент вышел из автомобиля и быстро прошел в гостиницу.

Для общения с журналистами он не останавливался.

При этом охрана попросила журналистов, которые ожидали прибытие президента у центрального входа в отель Rixos Prykarpattya, зайти в помещение, однако журналисты отказались это сделать.

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За рассмотрение вопроса об отставке Разумкова собрали подписи

В то же время за инициирование рассмотрения вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады Украины уже собраны необходимые 150 подписей, сообщил народный депутат от Слуги народа Алексей Устенко.

На вопрос, сколько уже собрано подписей, он отметил: "Более 150".

Как известно, для рассмотрения этого вопроса необходимо собрать минимум 150 подписей депутатов.

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Разумков назначил встречу "слугам народа"

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков ранее официально пригласил народных депутатов фракции Слуга народа на встречу, чтобы обсудить его "неудовлетворительную" работу за два года на посту председателя парламента, сообщила в Facebook пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний.

Она разместила обращение председателя ВР к главе фракции "СН" Давиду Арахамии. В нем отмечается, что поскольку Арахамия обратился за подписными листами об отзыве Разумкова с должности главы ВРУ, то Разумков приглашает депутатов фракции "на встречу в понедельник, 4 октября, в 18 часов в конференц-зал" на Грушевского, 5.

Отставка Разумкова: позиция Слуги народа

Напомним, ранее глава фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему инициировал отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Одной из причин он назвал "холодную регламентную войну".

"Вы же наблюдали, что в последние недели случалось, когда мы начали принимать закон об олигархах. Сначала был инцидент с Венецианской комиссией, к сожалению, после этого наши споры стали публичными. Потом началась, как внутри фракции называют, "холодная регламентная война", - сказал Арахамия.

Он напомнил, что действующий спикер был делегирован от фракции Слуга народа.

"Если человек больше не "слуга народа" или не совпадают у него мнения со Слугой народа, он просто будет заменен, как все остальные должности, как в Кабинете министров", - добавил Арахамия.

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Владимир Зеленский Слуга народа Дмитрий Разумков новости Украины
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