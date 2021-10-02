УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками

2 октября 2021, 18:50
Прослушать новость
Остановить

Президент оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции Слуга народа за два года.

зеленский
Владимир Зеленский на съезде "слуг народа" / Facebook/sluganarodu.official

Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу фракции Слуга народа, а также отдельных членов правительства.

В эфире телеканала Дом он заявил, что возможная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личности, а из-за результатов их работы.

Чистки в Кабмине: Зеленский рассказал о слабом звене

"Что касается вопроса увольнения министров, то сейчас этот вопрос не стоит. Есть работа, работа фракции, работа Кабмина... Есть неудовлетворение работой... Вопрос относительно правительства - это вопрос не о личности, это вопрос к результатам. У всех есть задача сделать тот или иной результат, и поэтому вопрос к некоторым министрам может быть только один - показывай, какие задачи были и как они выполнены в эти сроки", - отметил он.

Он также уточнил, что сложно сказать, какое именно министерство не работает.

По словам Зеленского, кадровая политика "у нас не идеальная".

Реклама

"У нас должны заработать институции. Тот министр, мужчина или женщина, который сможет свою институцию выстроить так, что после ухода этого человека институция будет работать, то тот министр - молодец", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что сейчас сказать, кто из министров слабее, а кто сильнее, ему сложно по результату.

"Но по поводу энергетики... я считаю, что мы молодцы... В инфраструктуре, я считаю, молодцы, крутые результаты, даже Укрзализныця"..." - сказал президент.

Он также добавил, что министры, которые занимаются экономикой, диджитал направлением и медициной, тоже "все молодцы".

Зеленский поставил оценку работе "слуг народа"

Кроме того, Зеленский оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции Слуга народа за два года.

Об этом он сказал во время заседания партии, которое происходит в Трускавце, сообщила УП.

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которая очень сильно подтянулась. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, было много людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — говорит президент.

Оценил Зеленский и собственную работу на посту президента. "Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. Семь-восемь — так говорят? За 12-балльной. Я где-то в середине", — сказал он.

Читайте такжеСъезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова

Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сбором подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии Слуга народа – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал глава государства.

viber
Владимир Зеленский Слуга народа новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоятьСамые модные повседневные стрижки на короткие волосы 2021 2022, перед которыми невозможно устоять Назван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минутНазван самый полезный в мире хлеб: готовить всего 20 минут Поддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее ЗельцереПоддерживал протесты: что известно об убившем сотрудника КГБ айтишнике Андрее Зельцере Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Отопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифыОтопительный сезон 2022: когда начнется и какими будут тарифы

Последние новости

19:06

Во Львове роженица скончалась от COVID: сердце остановилось после смерти ребенка

18:50

"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками Видео

18:34

В Украине взлетят цены на сигареты: сколько будет стоить пачка

18:25

В Киеве состоялась выучка "тотальное сопротивление"

17:55

Прицеп задавил 9-летнего мальчика: под Одессой катание детей на тракторе закончилось трагедией

Реклама
17:35

Саакашвили грозит экстрадиция: в Тбилиси объяснили, как экс-президент попал в Грузию Видео

16:56

"Ногу собирают": Шефир рассказал о состоянии водителя, раненого во время покушения Видео

16:22

Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Видео

15:54

Ясько ответила на хейт после признания о романе с Саакашвили Видео

15:40

Как часто можно красить волосы и почему Видео

15:22

Съезд в Трускавце: Зеленский прибыл на форум, "слуги" собрали подписи за отставку Разумкова Видео

15:00

Гороскоп на 3 октября 2021 для всех знаков Зодиака: серьезные убытки или пустые обещания Видео

14:54

Венедиктова заявила, что против Порошенко открыто много уголовных дел Видео

14:53

В Мариуполе мужчина на глазах у ребенка зарезал нового мужа своей бывшей и похитил 9-летнюю дочь Видео

14:49

Задержание Саакашвили: Киев требует допуска консула, в Тбилиси ответили Видео

13:36

"Покупал украшения в кредит": Кухар раскрыла, как Стоянов завоевал ее сердце

13:32

Лежала без сознания в гараже: под Киевом 48-летний мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю

12:43

"Слуга народа" Тищенко в Трускавце обматерил своего однопартийца Видео

12:36

Самая модная обувь осень-зима 2021 2022, которую не захочется снимать ни в дождь, ни в снег Фото Видео

12:16

"Он гражданин Украины": Кулеба заявил, что МИД окажет поддержку Саакашвили Видео

Реклама
12:13

Нападение на копов в Чернигове: один капитан полиции погиб, второй - в реанимации

11:38

Письмо из грузинской тюрьмы: Саакашвили обвинил Путина в своем задержании Видео

11:02

Сначала в утробе погиб малыш, через полчаса - мать: во Львове умерла роженица с подтвержденным COVID

10:51

Киевлянам не удастся избежать вакцинации от коронавируса - Кличко

10:40

"Украинцы будут умирать дома": врач объяснил, чем грозит промедление с введением локдауна Видео

10:19

Гороскоп на 2 октября 2021 для всех знаков Зодиака: вещие сны, денежные потери, судьбоносная встреча Видео

10:11

Лунный гороскоп на неделю 4-10 октября: обман близкого человека или финансовое благополучие Видео

10:10

Тела двух маленьких девочек и мальчика обнаружила бабушка: 26-летняя полячка задушила троих детей

09:51

Бритни Спирс освободилась от опеки отца и полностью разделась - пикантные фото

09:28

Начало октября порадует теплом: синоптик дал детальный прогноз погоды в Украине на выходные Видео

08:56

23-летний украинец трагически погиб в Польше

08:17

Коронавирус в Украине 2 октября: за сутки - почти 12 тыс. новых больных, жертв - более 200

08:06

В Украине цены на газ перешагнули отметку в 30 гривен: поставщики обнародовали тарифы на октябрь

07:45

"ДНР" получила подлый удар в спину от братской России мнение

07:34

"Единая военная база с РФ": Лукашенко рассказал, как его защитит Путин в случае внешней агрессии

07:10

Покровская суббота в октябре 2021: когда, что нельзя и можно делать в этот день, молитва

06:30

Неудобный Разумков: почему Слуга народа инициировала отставку спикера Рады мнение

05:28

Украинцы заиндевеют под заморозками: синоптик дал "ледяной" прогноз и назвал сроки Видео

05:02

В каких продуктах больше всего нужного для костей кальция - объяснение врача

04:41

Грозят ли миру космические войны: офицер НАТО оценил риски

Реклама
04:22

Фу, я это не ем, или 8 способов приучить ребёнка к правильному питанию

03:50

Лунный календарь стрижек и процедур красоты на неделю 4-10 октября: лучшие дни

03:02

Есть и не поправляться: топ-5 безопасных продуктов для ужина

02:16

Диетолог рассказала, чем полезны груши и кому их нельзя кушать

01:38

Задержание Саакашвили: соратники назвали цель приезда экс-президента в Грузию Видео

00:51

Какие продукты нельзя есть пожилым людям - ответ гастроэнтеролога

00:04

Комаровский признался, когда детей начнут вакцинировать от коронавируса

01 октября, пятница
23:55

Кличко перечислил ограничения для киевлян, которые отказались прививаться Видео

23:26

Как коронавирус способен изменить внешность человека: ответ врача Видео

22:58

Саакашвили в тюрьме объявил голодовку и требует встречи с украинским консулом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять