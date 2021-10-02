"Не хватает опыта": Зеленский выдвинул претензии "слугам народа" и назвал их троечниками

Владимир Зеленский на съезде "слуг народа" / Facebook/sluganarodu.official

Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу фракции Слуга народа, а также отдельных членов правительства.

В эфире телеканала Дом он заявил, что возможная отставка нескольких министров рассматривается не из-за их личности, а из-за результатов их работы.

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"Что касается вопроса увольнения министров, то сейчас этот вопрос не стоит. Есть работа, работа фракции, работа Кабмина... Есть неудовлетворение работой... Вопрос относительно правительства - это вопрос не о личности, это вопрос к результатам. У всех есть задача сделать тот или иной результат, и поэтому вопрос к некоторым министрам может быть только один - показывай, какие задачи были и как они выполнены в эти сроки", - отметил он.

Он также уточнил, что сложно сказать, какое именно министерство не работает.

По словам Зеленского, кадровая политика "у нас не идеальная".

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"У нас должны заработать институции. Тот министр, мужчина или женщина, который сможет свою институцию выстроить так, что после ухода этого человека институция будет работать, то тот министр - молодец", - подчеркнул он.

Глава государства заявил, что сейчас сказать, кто из министров слабее, а кто сильнее, ему сложно по результату.

"Но по поводу энергетики... я считаю, что мы молодцы... В инфраструктуре, я считаю, молодцы, крутые результаты, даже Укрзализныця"..." - сказал президент.

Он также добавил, что министры, которые занимаются экономикой, диджитал направлением и медициной, тоже "все молодцы".

Зеленский поставил оценку работе "слуг народа"

Кроме того, Зеленский оценил на "три с плюсом" (по 5-балльной шкале) работу фракции Слуга народа за два года.

Об этом он сказал во время заседания партии, которое происходит в Трускавце, сообщила УП.

"Не хватает опыта. Я вижу большое количество людей, которая очень сильно подтянулась. Есть мощные люди, которых, извините, что я так говорю, никогда не было в Украине, было много людей. С точки зрения цифровизации, инфраструктуры, энергетики в таких боях и конкуренции, которые у нас есть на международной арене", — говорит президент.

Оценил Зеленский и собственную работу на посту президента. "Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. Семь-восемь — так говорят? За 12-балльной. Я где-то в середине", — сказал он.

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Ранее Зеленский прокомментировал ситуацию, сложившуюся в связи со сбором подписей за отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Вопрос Дмитрия Александровича для меня, простите, ну совсем не вопрос. Этот вопрос в целом, я считаю, внутрифракционный. Я считаю, что большая ошибка со стороны Димы и консультантов, которые сейчас с ним работают, что он выносит эти вопросы в публичную сферу, медиа. Нет, секретов никаких нет, но я считаю, что у этих людей другие политические взгляды. И это – нормально. Мы живем в демократическом государстве. Но если они (взгляды) другие, чем у… 73% которые отдали голоса именно за эту программу (партии Слуга народа – ред.), то это нормально – значит, ты живешь своей личной жизнью", - сказал глава государства.