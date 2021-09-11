"Я устал, нас держат на крючке": Кулеба откровенно рассказал, почему Украину не берут в ЕС

Дмитрий Кулеба откровенно рассказал, почему Украину не берут в ЕС/ УНИАН

Западные страны используют тему проблем с реформами в Украине, чтобы не признавать своей неготовности говорить о её членстве в ЕС, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Хочу, чтобы меня поняли правильно - мы являемся сторонниками реформ, и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду - не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину", - заявил Кулеба во время форума YES-Brainstorming.

По словам министра, нынешние отношения между Украиной и ЕС можно охарактеризовать как "стратегическую неопределенность".

"Мы спрашиваем, что нам сделать ради членства в ЕС, но нам не дают ответа и только говорят - работайте дальше", - заявил он.

"Принятие в ЕС зависит не только от реформ - это и также и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ", - подчеркнул глава МИД.

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В сюжете ТСН можете услышать позицию литовского депутата по поводу вступления Украины в ЕС:

Читайте также"Нужно убедить": президент Латвии сделал заявление о вступлении Украины в ЕСНапомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд сделала новое заявление по поводу евроинтеграционных перспектив Украины. В ходе форума YES-Brainstorming она скептически оценила выполнение Украиной Копенгагенских критерив, необходимых для членства в Евросоюзе. По ее оценке, Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.