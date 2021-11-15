В Кривом Роге горе-мать оставила 9 своих детей под горсоветом и отправилась устраивать личную жизнь

Дети стояли с вещами и документами.
В Кривом Роге мать-кукушка бросила на произвол своих девятерых детей. Крохам от 3 лет. Она оставила их под зданием горсовета сразу с вещами и свидетельствами о рождении.
Как рассказали ТСН в службе по делам детей Криворожского горисполкома, детей увидела охрана админздания.
"Дети были с вещами и свидетельствами о рождении. Они рассказали, что мама оставила их здесь, а сама пошла с сожителем, вроде бы искать, где они будут жить", - рассказали в исполкоме.
Известно, что многодетная семья проживала в Широковском районе. Мать уже не впервые бросала детей. Ранее малышей уже забирали в Центр реабилитации, однако она исправилась и малышей отдали обратно.
"Всех детей доставили в больницу №4, там их осмотрели медики и провели им тесты. Далее их переведут в Центр реабилитации", - добавили в горсовете.
Напомним, в Донецкой области двое детей сбежали из дома после скандала с пьяным отчимом. Как они рассказали полиции области, 11 летний мальчик и 9 летняя девочка решили вернуться на старое место проживание и там жить самостоятельно, без взрослых.
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