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"Сожитель бил мать, она уронила сына": в Днепре грудного младенца привезли врача с переломом черепа

8 ноября 2021, 14:09
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Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушибы мягких тканей головы.

Ребенок
В Днепре грудного младенца привезли врача с переломом черепа / ua.depositphotos.com

В Днепре в детскую областную клиническую больницу доставили двухмесячного младенца с тяжелыми травмами. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму с переломом левой теменной кости, которые он получил в ходе конфликта матери и ее сожителя. Об этом сообщает портал "Днепр Час".

По данным журналистов, между ранее судимым 49-летним мужчиной и 28-летней женщиной, которая держала ребенка на руках, возникла ссора. Когда сожитель начал избивать женщину, она уронила младенца. Ребенок получил тяжелые травмы в результате падения.

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга 1-й степени, перелом левой теменной кости и ушибы мягких тканей головы.

"Мать ребенка от каких-либо показаний отказалась. Будем подключать социальные службы, чтобы изымать детей", — сообщили порталу ТСН в полиции.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе родители с жестокостью избили маленького мальчика. Полиция провела с ними профилактическую беседу и выписала админпротокол.

Ребенка, которому нет еще и двух лет, избивал отчим, а его мать спокойно наблюдала за приходящим.

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новости Днепра ребенок избиение
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