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"Глупое стечение обстоятельств": избившие 2-летнего ребенка в Одессе родители раскаялись

9 сентября 2021, 19:36
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Супруги довольно странно объяснили свое поведение и отделались лишь штрафом.

Мужчина, который избил ребенка, говорит, что испугался за малыша / скриншот

В Одессе родители с жестокостью избили маленького мальчика. Полиция провела с ними профилактическую беседу и выписала админпротокол.

Ребенка, которому нет еще и двух лет, избивал отчим, а его мать спокойно наблюдала за приходящим. В семье уже побывали сотрудники службы по делам детей Малиновского поселкового совета, пишет "ТСН".

Специалисты искали следы побоев, но не обнаружили. Семья благополучная, условия жизни малыша — нормальные.

"Семья была шокирована. Семья не ожидала такого резонанса. Для них было непонятно, почему так общество отреагировало. Родители уверяют, что это был один единственный раз", — рассказали в службе детей.

"Это глупое стечение обстоятельств"

Мужчина, который избил ребенка, говорит, что испугался за малыша - тот бежал в сторону проезжей части, и мог попасть под колеса авто.

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"Обычная бытовая ситуация, для кого-то обычная, для кого-то необычная, скажем так. Мы поняли свою ошибку. Это глупое стечение обстоятельств. Мать плачет, я тоже чувствую себя, как не знаю кто. Мы не то, чтобы радуемся этому", — пояснил свое поведение отчим ребенка.

Напомним, резонанс в Сети вызвали кадры с камеры наблюдения одного из жилых комплексов в Одессе, на которых родители жестоко обращались с двухлетним ребенком.

Автор: Сергей Кущ
viber
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