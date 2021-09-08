Избиение 2-летнего ребенка под Одессой: в полиции выяснили, кем являются родители бедного мальчика

Мальчика бил отчим / Скриншот

Дикий случай в Одессе. Там родители с жестокостью избили маленького мальчика. Копы уже составили на них протоколы.

Как писал Главред, избиение малолетнего произошло в жилом комплексе "Радужный" в пригороде Одессы.

Руководитель отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области Любовь Гордиевская рассказала УНИАНу, что информация об избиении ребенка появилась в Интернете. При этом она распространилась с большой скоростью.

На кадрах видно, как мужчина и женщина с мальчиком, а также с рюкзаками, сумками и пакетами подходят к подъезду. Внезапно мужчина ставит свой багаж на землю и начинает бить ребенка. Малыш от ударов не может даже стоять на ногах. Но мужчина придерживает его, трясет и несмотря ни на что, продолжает бить. Мальчик жутко плакал, а, как только его отпустили, забег в открытый подъезд.

На этом избиение не закончилось. В кабине лифта мальчик заинтересовался кнопками-указателями этажей и с размаха получил удар уже от матери.

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"Полицейские установили личности правонарушителей - 25-летней матери мальчика и ее 30-летнего сожителя. Свой поступок они объяснили тем, что малыш, которому не исполнилось и двух лет, не слушался", - отметила Гордиевская.

Также, по ее словам, в отношении обоих взрослых составлены протоколы по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных нарушениях. В них говорится о совершении домашнего насилия физического или психологического характера, в результате чего мог быть (или нанесен) вред физическому или психическому здоровью потерпевшего.

Наказание за такое преступление предусматривает штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 7-ми суток.

Также на ЧП отреагировала и руководитель Службы по делам детей Одесского городского совета Юлия Никандрова.

"Видео по жилмассиву "Радужный", где родители явно применяли физическую силу в отношении ребенка (простым языком – били с размахом), я переслала коллегам со службы по делам детей Таировской ОТГ... Как можно лупить со всей дури ребенка двух лет, мне до сих пор неясно", – акцентировала чиновница.

Напомним, в Сеть попали кадры с камеры наблюдения одного из жилых комплексов в Одессе, на которых родители жестоко обращались с двухлетним ребенком.