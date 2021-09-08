Туалетная засада: одессит застрял в туалете Днепра, его освобождали специалисты

Туалет оказался засадой / Соцсети

Курьезный случай в Днепре. Там турист из Одессы застрял в кабинке туалета. Вызволять его из засады пришлось специалистам.

Как пишет ТСН, инцидент произошел в сквере Прибрежный, где гулял одессит. Мужчина зашел в уборную, однако выйти из нее уже не смог. Замок кабинки заклинило. Одессит пробыл в туалете около часа.

"Причиной данной ситуации стал замок, который заклинил. Это первый случай за два года эксплуатации. Сейчас замок отремонтирован, санузел работает исправно. Суммарно турист пробыл в туалете чуть больше часа, однако никаких претензий или агрессии с его стороны не было", - сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Помогло то, что уборная современная и в ней есть кнопка вызова экстренной помощи.

Напомним, в Одессе на детской площадке девочка просунала голову между металлические прутья и застряла. Ее освобождали сотрудники ГСЧС. Им пришлось разрезать конструкцию.

Также ранее в Одессе бездомная женщина засунула голову в мусорный бак и наглухо застряла там. Инцидент произошел на Привокзальной площади Одессы. По словам очевидцев, для того, чтобы вызволить женщину из металлического плена бака, пришлось вызывать спасателей из городского управления ГСЧС. Они-то и освободили женщину.