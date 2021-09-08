"Свинья счастлива": в Днепре иностранка живет на арендованной квартире вместе с животными

Алиса осталась со свиньей / Информатор

В центре Днепра прохожие заметили некую странность. Девушка гуляла по улицам животными. Однако не с простыми домашними питомцами, а с поросенком и теленком. Позже стало известно, что ее зовут Алиса. Но она является иностранкой. Более того, девушка не просто гуляет по улицам с "экзотическими" с животными, но и живет с ними в квартире. Да еще и арендованной.

Как пишет "Информатор Днепр", очевидцы столь необычной ситуации вызвали на место копов. К такому решению они пришли из-за того, что теленок с виду был обессиленным и лежал.

Люди звонили в КП "Зооконтроль", но, как отмечается, безрезультатно. Выяснилось, что животных может поместить у себя один из местных приютов, но исключительно после согласования с полицией.

Люди требовали изъятия животных. А вот девушка наоборот их спасла. По ее словам, она купила животных, спасая от убийства.

Девушка рассказала, что поросенок живет у нее давно, а теленок появился совсем недавно - на днях. Она купила в соседнем селе за 2000 гривен. Стоимость поросенка, к слову, была в десять раз больше. Маленькая свинья стоила целых 20 тысяч.

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Копы уже проверили условия, в которых содержатся животные, и обнаружили в квартире мешок корма для поросенка. Также девушка призналась, что иногда балует свиненка тортами.

"Она же свинья, она все хочет есть", - добавила Алиса.

А вот теленка она кормит молоком.

"Он совсем маленький. Родился 23 августа, зовут коровку Cawcar", - рассказала любимица необычных домашних питомцев.

Девушка покупает маленьких животных, чтобы их было проще перевозить. Она согласилась на передачу теленка в приют. И написала соответствующий отказ. По ее словам, в квартире ему было тесно.

Но поросенка она отдавать отказалась, заявив, что "свинья счастлива".

Напомним, на Черкасчине дикие свиньи терроризируют целое село. Свиньи атакуют населенный пункт Роги как по одиночке, так и стадом. Местные жители уже устали с ними бороться, так как кабаны уничтожают урожай. Многие боятся выходить из дома. Люди жалуются, что дикие животные топчут огороды, едят клубнику и кукурузу.